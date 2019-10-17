МЮ хотел купить Неймара летом: почему сорвался трансфер

Новости спорта:Эд Вудворд считал, что бразильский форвард себя ведет не так, как Роналду и Месси.

Бразильского нападающего ПСЖ Неймара все летнее межсезонье сватали то в мадридский Реал, то в каталонскую Барселону, однако он также мог оказаться в Манчестер Юнайтед.

Исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд выбрал стратегию, что в составе "манкунианцев" должен быть минимум один претендент на Золотой мяч, но боссы МЮ не захотели подписывать 27-летнего футболиста из-за его образа жизни.

"В Манчестере есть один популярный анекдот, в котором говорится, что если вы покупаете одного бразильца, то это один бразилец. Если двух - то двух. Однако если трех, то тут уже начинается самба-вечеринка.

Если говорить о Неймаре, то бразильские алкогольные коктейли лились бы нескончаемым потоком", - отмечает инсайдер The Athletic Дэниэл Тейлор.

Кроме того, руководству Манчестер Юнайтед не нравился отец игрока. Они считают, что Неймар-старший помешан на деньгах. Плюс ко всему, в правлении считают, что форвард не ведет себя так, как Лионель Месси или Криштиану Роналду, поэтому не захотели приобретать игрока.