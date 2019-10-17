Sky Sports потроллил Зинченко после матча с Португалией

Sky Sports в социальных сетях поделился отрывком передачи «Головна команда» с ликующим после выхода в финальную часть чемпионата Европы полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.
«Отмечайте все так, как Зинченко — выход Украины на Евро», — написали в Sky.
Главная команда страны гарантировала себе место среди участников предстоящего континетального чемпионате после домашней победы над Португалией (2:1).
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Celebrate everything like Oleksandr Zinchenko celebrated Ukraine sealing a place at Euro 2020!
Напомним, вчера действующий чемпион Англии в составе Манчестер Сити сделал предложение своей девушке Владе Седан.