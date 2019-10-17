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Sky Sports потроллил Зинченко после матча с Португалией

Sky Sports потроллил Зинченко после матча с Португалией
10:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Эмоции Александра после выхода сборной на Евро оценили во всем мире.

Sky Sports в социальных сетях поделился отрывком передачи «Головна команда» с ликующим после выхода в финальную часть чемпионата Европы полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.

«Отмечайте все так, как Зинченко — выход Украины на Евро», — написали в Sky.

Главная команда страны гарантировала себе место среди участников предстоящего континетального чемпионате после домашней победы над Португалией (2:1).

 
 
 
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Celebrate everything like Oleksandr Zinchenko celebrated Ukraine sealing a place at Euro 2020!

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Напомним, вчера действующий чемпион Англии в составе Манчестер Сити сделал предложение своей девушке Владе Седан.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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