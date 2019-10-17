Sky Sports потроллил Зинченко после матча с Португалией

Новости спорта:Эмоции Александра после выхода сборной на Евро оценили во всем мире.

Sky Sports в социальных сетях поделился отрывком передачи «Головна команда» с ликующим после выхода в финальную часть чемпионата Европы полузащитником сборной Украины Александром Зинченко.

«Отмечайте все так, как Зинченко — выход Украины на Евро», — написали в Sky.

Главная команда страны гарантировала себе место среди участников предстоящего континетального чемпионате после домашней победы над Португалией (2:1).

Напомним, вчера действующий чемпион Англии в составе Манчестер Сити сделал предложение своей девушке Владе Седан.