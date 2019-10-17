Месси рассказал о качествах своей жены и любимых сладостях

Новости спорта:Лионель Месси поделился некоторыми подробностями своей личной жизни и вкусовыми предпочтениями.

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился некоторыми подробностями своей личной жизни и вкусовыми предпочтениями.

Аргентинец выразил восхищение своей женой, рассказал о сыновьях и немного о еде.

"Любимое качество жены? Я абсолютно ей восхищаюсь. У нее много хороших качеств: характер, она всегда в хорошем настроении, она справляется со всеми проблемами самым лучшим образом. Антонелла - очень умная и вообще хороша во всем.

Тьяго (старший сын - ред.), хотя ему еще нет семи лет, он очень умный и зрелый парень, настоящий джентльмен. А Чиро (младший сын) похож на Матео (средний сын), если не еще хуже.

Любимое испанское блюдо? Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. В еде я непривередлив.

А что касается сладостей, то немного шоколада, карамели или мороженого. Я люблю сладкое. Стараюсь много не есть, но мне нравится", - рассказал Месси в интервью Marca.