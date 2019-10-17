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Мы на Евро! Матч Украина - Португалия через объектив (Фото, Видео)

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Мы на Евро! Матч Украина - Португалия через объектив (Фото, Видео)
11:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины обыграла чемпионов Европы и пробилась на Евро-2020.

Как же круто прикоснуться и стать частью большой футбольной истории.Собственными глазами, с кромки поля, увидеть лучший матч в истории сборной Украины. ДА! Мы обыграли чемпионов Европы и завоевали путевку на Евро-2020. Однако, давайте обо всем по-порядку, и вы узнаете много интересных фактов вокруг исторического матча национальной команды.

Атмосфера

Перед матчем весь Киев был буквально пропитан футболом! Фанаты гуляли по городу в ожидании праздника. Заметно, что киевляне соскучились по сборной и были готовы всеми силами поддерживать ребят. Задолго до матча почти все билеты были проданы. На Олимпийском, который вмещает около 75 тысяч зрителей - ожидался аншлаг. Болельщики собирались под стадионом полны веры и оптимизма - наконец-то игру нашей сборной можно смотреть без валидола, наконец-то фанаты и просто обычные люди стали ходить на свою сборную, а не на соперника! Успех! Главный стадион страны постепенно заполнялся и окрашивался в "жовто-блакитні" цвета. При такой поддержке можно и нужно было показывать красивый футбол. Как сказал Игорь Суркис, такого на НСК давно не было

Мурашки по коже и сердца в пятках - чувства, которые испытывала я, как, наверное, и все во время исполнения гимна Украины. Очень мощный прилив адреналина, правда.

Матч Украина - Португалия: как на моих глазах творилась история нашего футбола!

Было невероятно волнительно наблюдать за игрой двух очень сильных команд. Сборная Украины порадовала своей уверенностью, напором и волей к победе. Играть с Португалией и не уступать, а даже наоборот, первыми показать, как нужно забивать голы - дорогого стоит.

Я была очень близко к футболистам, поэтому могла видеть и даже слышать все их эмоции, которые были очень разными, но существенными. Так, например, интересно было посмотреть, как психует Роналду, забирая мяч с рук у Пятова, как украинские футболисты оспаривают решение арбитра, понимают друг друга на поле, помогают в трудную минуту - когда Николай Матвиенко разминал травмированную ногу Виталия Миколенко.

Кстати, игра Миколенко против Роналду - это нереально круто. Амбиции и молодость против мастерства и опыта. Приятно было на это смотреть, а ещё приятнее от того, что Виталий воспитанник черкасского футбола. А вот забитый пенальти Криштиану, честно говоря, совсем не удивил. Было бы странным, если бы португалец промазал. Кстати, это был 700 гол на счету Роналду.

Яремчук рассказал, в чем разница Роналду на поле и по телевизору

Интересных моментов было очень много, да и вся игра была невероятно напряжённая, динамичная и незабываемая. Шикарный выигрыш талантливой, целеустремленной сборной Украины(причем неполным составом) у чемпионов Европы запомнится всем очень надолго.

Здесь трудно не согласиться с выражением Коноплянки, где он сказал, что залог успеха - командная игра. Ребята были, как одно целое, как один механизм, заведённый на победу! Футболисты просто красавцы!!! Да и поддержка болельщиков была на высоте.

Невероятная атмосфера, царившая на трибунах, красивая игра и такая желанная победа - вот ради чего стоит ходить на футбол.

Наставник сборной Украины на пресс-конференции напомнил, что сдержал свое слово" А я Вам говорил, заказывайте билеты на Евро!" 

Напомним, еще перед стартом квалификации Шева сказал всем болельщикам, кто те уже могут заказывать билеты на Евро-2020, и свое слово сдержал!!

Украина вышла на Евро!!! Андрей Шевченко может гордится ребятами, впрочем как и все мы!

Обзор матча:

Украина на Евро: когда жеребьевка основного раунда

В церемонии жеребьевки будут участвовать сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах во время квалификации. Все участники станут известны в ноябре 2019 года. Жеребьевка состоится 30 ноября в Бухаресте.

На данный момент уже известны 6 участников жеребьевки: Бельгия, Испания, Италия, Россия, Польша и Украина.

12 июня в Риме состоится матч-открытие. 24 июня завершится групповой этап (в день играют до четырех матчей). В третьем туре матчи всех групп пройдут в одно время. В 1/8 финала выходят команды, занявшие первое и второе места в группах, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся на Уэмбли в Лондоне.

При хорошей игре и присутствии доли везения наши парни могут рассчитывать на хороший результат предстоящего Евро, а вдруг удастся повторить результат сборной U-20 на чемпионате мира.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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