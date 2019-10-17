Европейские гранды претендуют на звезду Реала

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13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Иско может стать футболистом Тоттенхэма.

Полузащитник Реала Иско может стать футболистом Тоттенхэма, сообщает издание El Desmarque.

Судьба потенциальной сделки зависит от будущего в Лондоне датского полузащитника Шпор Кристиана Эриксена, контракт которого истекает летом следующего года и которого активно связывают с Реалом.

Также, по информации издания, за ситуацией с Иско следит Бавария.

В нынешнем сезоне Иско сыграл только в трех матчах Галактикос во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Большую часть матчей он пропустил из-за мышечной травмы, полученной в августе.

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Что касается Баварии, действующий чемпион Германии предположительно также претендует на услуги Эриксена.

Несмотря на неудачный старт кампании в Лиге чемпионов (1 очко в двух матчах), команда Зинедина Зидана возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Тоттенхэм, в свою очередь, проиграл два последних поединка перед перерывом на матчи национальных сборных с общим счетом 2:10. Шпоры идут девятыми в таблице Премьер-лиги.

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ФК Бавария, ФК Реал, Футбол, Иско, Новости футбола.
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