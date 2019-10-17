Европейские гранды претендуют на звезду Реала

Новости спорта:Иско может стать футболистом Тоттенхэма.

Полузащитник Реала Иско может стать футболистом Тоттенхэма, сообщает издание El Desmarque.

Судьба потенциальной сделки зависит от будущего в Лондоне датского полузащитника Шпор Кристиана Эриксена, контракт которого истекает летом следующего года и которого активно связывают с Реалом.

Также, по информации издания, за ситуацией с Иско следит Бавария.

В нынешнем сезоне Иско сыграл только в трех матчах Галактикос во всех турнирах и не отмечался результативными действиями. Большую часть матчей он пропустил из-за мышечной травмы, полученной в августе.

Что касается Баварии, действующий чемпион Германии предположительно также претендует на услуги Эриксена.

Несмотря на неудачный старт кампании в Лиге чемпионов (1 очко в двух матчах), команда Зинедина Зидана возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Тоттенхэм, в свою очередь, проиграл два последних поединка перед перерывом на матчи национальных сборных с общим счетом 2:10. Шпоры идут девятыми в таблице Премьер-лиги.