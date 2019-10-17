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Самбрано рассказал о своих перспективах в Динамо

Самбрано рассказал о своих перспективах в Динамо
13:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Карлос Самбрано будет думать об уходе из киевского Динамо в случае отсутствия игровой практики.

Защитник Динамо Карлос Самбрано будет думать об уходе из киевского Динамо в случае отсутствия игровой практики.

«Я искренне хочу попасть в сборную на квалификационные матчи ЧМ-2022 и внести свой вклад игру Перу. Сейчас у меня не лучшие времена в клубной карьере, однако я всегда стараюсь тренироваться самостоятельно, чтобы не быть обузой для национальной сборной», -передает слова Самбрано Libero.pe, ссылаясь на Fox Sports Radio Peru.

30-летний защитник считает, что если в ближайшее время ситуация не изменится, это скажется на его выступлениях за сборную Перу. Между выбором карьеры в Динамо или в сборной, Самбрано точно выберет второе.

«Я хочу иметь игровую практику в оставшиеся два месяца и сделаю все для этого. Без игровой практики путь в сборную для меня закрыт», — резюмировал Карлос.

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Напомним, что Самбрано принял участие в обоих контрольных матчах между Перу и Уругваем. В первом (0:1) защитник сыграл 69 минут. Второй поединок (1:1) Карлос отыграл полностью.

В нынешнем сезоне Самбрано играл исключительно за молодежную команду Динамо. Перуанец перешел в киевский клуб в начале 2018 года, но за основу бело-синих не провел ни одного матча.

Вторую половину прошлого сезона Самбрано провел в аренде в Базеле.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Карлос Самбрано, Новости футбола.
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