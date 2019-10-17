Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу

Новости спорта:Луиш не скрывал своих предпочтений, отметив, что он останется португальцем, вне зависимости от того, где работает.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру побывал на поединке отборка к Евро-2020, где сборная Украины в Киеве принимала национальную команду Португалии.

Специалист заметил, что поддерживал свою родную страну, однако выделил хорошую игру "сине-желтых".

"Эта победа вывела сборную Украины на Евро с первого места, что полностью заслуженно. С самого начала квалификации игроки здорово выступали, с большой отдачей. Андрей Шевченко очень хорошо организовал команду, проделал великолепную работу за последнее время. Поздравляю сборную — она здорово показала себя в течение всей кампании.

В некоторых моментах матча Украина была намного лучше, чем Португалия, и победа была отличной. Футбол — это все-таки результаты. Команда Шевченко заслуженно вышла в финальную часть чемпионата Европы.

— Конечно, болел за Португалию. Хотелось, чтобы она добилась хорошего результата. Мы всегда должны оставаться собой. Португалец всегда будет португальцем, а украинец — украинцем, несмотря на то, где ты работаешь", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".