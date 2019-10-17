Стоичков призывает исключить болгарские клубы их еврокубков

Новости спорта:Христо Стоичков призывает УЕФА жестко наказать Федерацию футбола Болгарии из-за расизма.

Экс-форвард национальной сборной Болгарии и "Барселоны" Христо Стоичков призвал УЕФА ввести санкции в отношении болгарских клубов после расистского скандала во время поединка Болгария – Англия (0:6).

Матч проходил в Софии и дважды прерывался из-за оскорблений на расовой почве со стороны болельщиков хозяев. Приводит слова Стоичкова L'Equipe.

"Необходимо закрывать стадион, играть без фанатов на трибунах… Настало время для более серьезных наказаний. Через это уже проходила Англия в 80-х годах.

Возможно, стоит отстранить болгарские клубы от международных соревнований на пять лет. Это успокоит местных болельщиков. Исключений быть не должно".