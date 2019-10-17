Хитцфельд высказался о перспективах Шванштайгера стать тренером

Новости спорта:Оттмар Хитцфельд советует Швайнштайгеру идти в тренеры.

Известный немецкий футбольный тренер Оттмар Хитцфельд считает, что бывшему полузащитнику национальной сборной Бастиану Швайнштайгеру нужно начать тренерскую карьеру.

Экс-тренер "Баварии" Хитцфельд считает, что бывший игрок мюнхенцев имеет все задатки для того, чтобы быть успешным в этой профессии.

"Я думаю, что он может быть очень хорошим наставником и тренером, - цитирует Хитцфельда BILD. - Он развился как человек, он может противостоять давлению, и он хорошо передает свои мысли. Как игрок, Бастиан - футболист мирового класса.

У него всегда было отличное понимание тактики. Он всегда очень хорошо выражал свои мысли. Думаю, было бы неплохо, если бы он начал карьеру тренера и когда-нибудь возглавил "Баварию".