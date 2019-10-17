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Милан намерен продать лидеров

Милан намерен продать лидеров
16:43 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:У Милана серьезные финансовые проблемы

"Милану" придётся продать кого-то из игроков во время зимнего трансферного окна, сообщает Gazzetta dello Sport. Как пишет источник, в бюджете клуба образовалась дыра на € 146 млн. Т

еперь клуб попытается её закрыть с помощью крупного трансфера. "Милан" может продать Джанлуиджи Доннарумму или Сусо.

После того как оба игрока перешли в "Милан", их стоимость значительно выросла. Доннарумма уже давно входит в сферу интересов европейских клубов. В частности, интерес к голкиперу проявлял "ПСЖ", предлагавший обмен с доплатой на голкипера Альфонса Ареоля.

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Также не исключается, что "Милан" продаст бразильского полузащитника Пакета, который перешёл в итальянский клуб в январе 2019 года.

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ФК Милан, Сусо, Новости спорта, Новости футбола, Лукас Пакета, Доннарума.
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