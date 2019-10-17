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Наставник Колоса: Футболистам Шахтера тяжело находить мотивацию на УПЛ

Наставник Колоса: Футболистам Шахтера тяжело находить мотивацию на УПЛ
17:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Руслан Костышин назвал главную проблему Шахтера в УПЛ.

Главный тренер дебютанта УПЛ Руслан Костышин в интервью телеканалу "Футбол" рассказал о том, за счёт чего "Колос" может зацепиться за очки в Харькове.

Подопечные Костышина сыграют против "Шахтёра" завтра, 18-го октября.

- Поможет ли "Шахтёру" эйфория от выхода на Евро или, возможно, наоборот истощит игроков?

- Я думаю, что второй фактор имеет большее значение. Если бы "Шахтёр" сейчас играл в Лиге Чемпионов, то они собрались, а на матчи чемпионата Украины им все же тяжело находить мотивацию, - цитирует коуча официальный сайт "Колоса".

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Напомним, сборная Украины, костяк которой составляют игроки "оранжево-чёрных", одержала две победы в октябрьских матчах квалификации Евро-2020 (против Литвы и Португалии), обеспечив себе путёвку на континентальный форум

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Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Руслан Костишын.
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