Наставник Колоса: Футболистам Шахтера тяжело находить мотивацию на УПЛ

Новости спорта:Руслан Костышин назвал главную проблему Шахтера в УПЛ.

Главный тренер дебютанта УПЛ Руслан Костышин в интервью телеканалу "Футбол" рассказал о том, за счёт чего "Колос" может зацепиться за очки в Харькове.

Подопечные Костышина сыграют против "Шахтёра" завтра, 18-го октября.

- Поможет ли "Шахтёру" эйфория от выхода на Евро или, возможно, наоборот истощит игроков?

- Я думаю, что второй фактор имеет большее значение. Если бы "Шахтёр" сейчас играл в Лиге Чемпионов, то они собрались, а на матчи чемпионата Украины им все же тяжело находить мотивацию, - цитирует коуча официальный сайт "Колоса".

Напомним, сборная Украины, костяк которой составляют игроки "оранжево-чёрных", одержала две победы в октябрьских матчах квалификации Евро-2020 (против Литвы и Португалии), обеспечив себе путёвку на континентальный форум