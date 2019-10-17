Украинским чемпионом мира U-20 интересовались клубы Серии А и АПЛ

Новости спорта:Агент Валерия Бондаря заявил, что игрок мог продолжить карьеру за границей

ывший полузащитник "Шахтера", а ныне футбольный агент Юрий Данченко рассказал об интересе европейских клубов к молодому защитнику "горняков" Валерию Бондарю.

— Недавно были разговоры о том, что Бондаря хочет купить "Кальяри". Это правда?

— Не только "Кальяри", но и английские клубы интересовались этим защитником, но "Шахтер" дал ясно понять, что этого футболиста не будут отдавать в аренду, а тем более продавать. Это неудивительно, раз Валерия начали подпускать к играм за основной состав. А чем чаще Бондарь будет выходить на поле, тем у него больше шансов попасть не только в молодежку, но и в главную команду страны, - сказал Данченко.

Напомним, что Бондарь в текущем сезоне сыграл за "Шахтер" 4 матча, в которых забил 1 гол, а летом вместе со сборной Украины стал чемпионом мира в возрастной категории U-20.