Месси: Ван Дейк очень быстрый для своего роста

Новости спорта:Лионель Месси восхищен игрой Вирджила Ван Дейка.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Это защитник, который знает, как выждать подходящий момент, чтобы пойти в отбор или ждать обманного движения. Он большой и очень быстр, невероятно ловок для своего роста.

Он быстр, так как делает большие шаги, он впечатляет как в игре в защите, так и в атаке, потому что он забивает много голов», — приводит слова Месси Marca.

Месси пересекался с ван Дейком в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда в первом матче «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на своём поле со счётом 3:0. Месси оформил во встрече дубль. Однако в ответном матче красные взяли ещё более убедительный реванш со счётом 4:0. В финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).