Худжамов назвал клуб, который помог ему дважды "реанимировать" карьеру

Новости спорта:Рустам Худжамов благодарен ФК "Мариуполь".

Сегодняшняя тренировка азовцев началась с приятного момента — вручение символичных наград Рустаму Худжамову и Сергею Яворскому. Не так давно Рустам провел за «Мариуполь» сотый матч в Премьер-лиге, а в активе Сергея 200 матчей за азовцев в чемпионатах Украины.

Перед тренировкой, «виновников торжества» наградили памятными призами Первый вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин и главный тренер команды Александр Бабич.

Рустам Худжамов: «Что для меня значит 100 игр? Прежде всего, это определенная черта в моей карьере, жизни. Играя в «Динамо-2», я про Мариуполь слышал страшные истории. Никогда не мог подумать, что за эту команду я проведу 100 игр, не считая Первой лиги. Наверное, если бы не травмы, то эта цифра была бы больше — 150, возможно, 200…

Для меня главное, что эта команда и город два раза помогли мне вылезти из футбольного забытья. Для меня эта важно! Важно, что в меня здесь поверили и доверились мне. В первый раз в 2012-м году, хотя я не играл до этого три с половиной года. Мне кажется, что я оправдал их доверие. И второй раз, в 2016-м году, когда меня также все забыли и предали забвению. Вот за это я хочу сказать спасибо команде!»