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Ювентус хочет продлить контракт с основным игроком

Ювентус хочет продлить контракт с основным игроком
19:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ювентус собирается предложить новый контракт Войцеху Щесны.

Чемпион Италии последних восьми сезонов планирует продлить сотрудничество с польским вратарем Войцехом Щесны, который последние два года является основным вратарем клуба.

Как сообщают источники, 29-летний вратарь получит солидную прибавку к заработной плате.

Действующий контракт связывает Войцеха с туринским суперклубом до лета 2021 года, однако итальянский гранд надеется продлить игрока как можно скорее, ведь на него уже начал охоту Манчестер Юнайтед.

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Щесны пополнил состав Ювентуса летом 2017 года, с тех пор за клуб в Серии А он сыграл 50 матчей, в которых пропустил 31 мяч.

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ФК Ювентус, Серия А, Войцех Щесны, Новости спорта, Новости футбола.
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