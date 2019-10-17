Ювентус хочет продлить контракт с основным игроком

Новости спорта:Ювентус собирается предложить новый контракт Войцеху Щесны.

Чемпион Италии последних восьми сезонов планирует продлить сотрудничество с польским вратарем Войцехом Щесны, который последние два года является основным вратарем клуба.

Как сообщают источники, 29-летний вратарь получит солидную прибавку к заработной плате.

Действующий контракт связывает Войцеха с туринским суперклубом до лета 2021 года, однако итальянский гранд надеется продлить игрока как можно скорее, ведь на него уже начал охоту Манчестер Юнайтед.

Щесны пополнил состав Ювентуса летом 2017 года, с тех пор за клуб в Серии А он сыграл 50 матчей, в которых пропустил 31 мяч.