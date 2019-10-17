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Экс-игрок сборной Англии: МЮ может закончить сезон в нижней части таблицы

Экс-игрок сборной Англии: МЮ может закончить сезон в нижней части таблицы
20:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пол Инс не удивится, если Манчестер Юнайтед пролетит мимо еврокубков.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал игру «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

«Уле-Гуннара Сульшера будут продолжать критиковать, поскольку он не даёт нужного результата. Более того, нет никаких признаков, что команда становится лучше.

Конечно, с молодыми игроками нужно больше времени, но «Челси» сейчас тоже полагается на молодёжь, и при этом у них всё хорошо. У «Ливерпуля» два молодых защитника, и у них всё хорошо.

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«Юнайтед» может завершить сезон в нижней половине таблицы. Сульшер после матчей говорит, что команда усердно работает. Я хочу посмотреть, над чем же они работают. Глядя на их футбол, я этого не понимаю.

У «Юнайтед» нет рисунка игры. Они не создают моментов, а иногда у них нет даже ударов по воротам соперника. Не понимаю, что они делают», — приводит слова Инса.

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Пол Инс.
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