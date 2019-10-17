"Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины

Новости спорта:Вратарь Мариуполя высказался о президенте России.

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением о войне на Востоке Украины.

«Иногда инфоповоды создаются, чтобы отвлечь людей от реальной серьезной проблемы. Нахождение зрады или перемоги дает нужным людям, которые сформировали этот инфоповод, возможность переключить внимание и в стороне провернуть что-то.

Не знаю, правильно это или неправильно. Как ты можешь приучить человека любить Украину? Если он ее не любит – ты его не заставишь. Я люблю Украину, об этом знают все. Никого не стесняюсь, хотя доводилось слышать всякое.

Но на таких людей, по большому счету мне нас***ь. У меня своя позиция, я ее придерживаюсь. В этом вопросе у меня нет качелей. А может Путин неплохой, а может плохой. Плохой, с*ка, плохой.