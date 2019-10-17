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Четверг, 17.10.2019
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"Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины

"Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
20:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь Мариуполя высказался о президенте России.

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением о войне на Востоке Украины.

«Иногда инфоповоды создаются, чтобы отвлечь людей от реальной серьезной проблемы. Нахождение зрады или перемоги дает нужным людям, которые сформировали этот инфоповод, возможность переключить внимание и в стороне провернуть что-то.

Не знаю, правильно это или неправильно. Как ты можешь приучить человека любить Украину? Если он ее не любит – ты его не заставишь. Я люблю Украину, об этом знают все. Никого не стесняюсь, хотя доводилось слышать всякое.

Адриан: В Ливерпуле два первых номера

Но на таких людей, по большому счету мне нас***ь. У меня своя позиция, я ее придерживаюсь. В этом вопросе у меня нет качелей. А может Путин неплохой, а может плохой. Плохой, с*ка, плохой.

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Рустам Худжамов, Сборная Украины по футболу, Новости спорта, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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