Игрок Колоса рассказал, за счет чего клуб собирается забрать очки у Шахтера

Новости спорта:Евгений Морозко заявил, что характер поможет Колосу забрать очки у Шахтера.

Полузащитник «Колоса» Евгений Морозко поделился мыслями перед предстоящем матчем 11-го тура УПЛ против «Шахтера».

- За счет чего «Колос» может взять очки в игре с «Шахтером»: особый настрой, характер, плотная игра сзади, либо же что-то другое?

- Думаю, ключевыми станут такие моменты: концентрация в каждом из эпизодов, максимальная самоотдача и компактность в обороне. Ну, и характер – само собой, без этого никак.

- Нет мыслей, что «Шахтер» накануне важных матчей Лиги чемпионов в чемпионате будет играть в полноги, будет легкая недооценка вашей команды?

- (Улыбается) Да хоть на одной ноге, «Шахтер» - это «Шахтер»! Мы прекрасно понимаем, что у этой команды достаточно хороших исполнителей, чтобы сыграть далеко не основным составом. Для нас важна наша игра, и об этом мы не думаем. Будем стараться играть в хороший футбол, несмотря на то, каким составом выйдут «горняки».