В Италии планируют бороться с расизмом при помощи VAR

Новости спорта:За год целый ряд игроков подвергся расистским оскорблениям на местных стадионах.

Президент итальянской футбольной федерации Габриэле Гравина пролил свет на будущие методы борьбы с расизмом на стадионах.

Для определения нарушителей, которые прибегали к дискриминации, в Италии планируют задействовать камеры VAR.

«Мы можем победить расизм, если все объединимся и сосредоточимся на общей цели. Для этого мы планируем адаптировать систему VAR против дискриминационных действий», — цитирует Гравину Sky Sports.

«Меня не волнует, сколько людей выкрикивают оскорбления. Если это один человек, будь их два или десять, в это необходимо вмешиваться. Даже поодиночный нарушитель должен быть наказан».

Ситуация с дискриминацией на итальянских стадионах стала особенно напряженной после того, как в течение года расистским оскорблениям на них подверглись Блез Матюиди, Ромелу Лукаку, Мойзе Кин и Калиду Кулибали.

На прошлой неделе Рома на три года запретила фанату посещать стадион после того, как он оскорбил в социальных сетях защитника команды Жуана Жезуса.