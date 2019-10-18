Лунин вошел в необычный рейтинг в Испании

Новости спорта:Издание отметило футболистов, которым на пользу должен пойти перерыв в чемпионате Испании.

Испанское издание AS опубликовало десятку футболистов чемпионата Испании, для которых перерыв в чемпионате и пребывание в национальных сборных должен стать определенным "реанимационным лекарством от клубных проблем".

В целом, ТОП-10 выглядит так: Эден Азар и Тибо Куртуа (оба – Реал Мадрид), Мунас Даббур и Люк де Йонг (оба – Севилья), Гонсалу Гедеш, Денис Черышев, Родриго Морено (все – Валенсия), Андрей Лунин (Вальядолид), Мартин Брейтвет (Леганес), Дарвин Нуньеш (Альмерия).

В текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид.

Недавно сообщалось, что Лунин попал в топ-20 претендентов на Golden Boy-2019.