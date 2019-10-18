Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо

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08:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жерсон Родригес не вернулся в расположение клуба после матча сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт Динамо, нападающий Жерсон Родригес не вернулся в расположение клуба после матча сборной Люксембурга в отборе на Евро-2020.

Отмечается, что из расположения своих национальных команд прибыли все игроки, за исключением люксембуржца. Жерсон сыграл за свою сборную против Португалии (0:3) 11 октября.

Перешедший летом из японской Джубило Иваты Родригес провел за Динамо девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

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Помимо этого, полузащитник Владимир Шепелев и нападающий Артем Беседин занимались по индивидуальной программе во время сегодняшней тренировки киевлян, однако предстоящий матч с Александрией они пропустят из-за дисквалификации.

Динамо сыграет с Александрией в Киеве в воскресенье, 20 октября. В следующий четверг команда Алексея Михайличенко также дома встретится с Копенгагеном в Лиге Европы.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Жерсон Родригес.
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