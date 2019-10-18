Футболисты Барселоны присоединятся к протестам в Каталонии

Новости спорта:Защитник Барселоны Жерар Пике и вингер клуба Усман Дембеле присоединятся к протестам в Каталонии.

Защитник Барселоны Жерар Пике и вингер клуба Усман Дембеле присоединятся к протестам в Каталонии. Об этом сообщает АS.

По информации источника, футболисты не приедут на завтрашнюю тренировку Барселоны в знак уважения бастовавшим.

Пока неизвестно, будут ли игроки на самой акции. Жерар Пике, например, с 2010 года выступает за сборную Каталонии. На его счету уже 10 матчей за команду.

Пике и Дембеле пропустят выездной матч 9-го тура Ла Лиги с Эйбаром, который состоится 19 октября. У защитника перебор желтых карточек, а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.