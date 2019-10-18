Скачать
Пятница, 18.10.2019
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
"Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Футболисты Барселоны присоединятся к протестам в Каталонии

Футболисты Барселоны присоединятся к протестам в Каталонии
08:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Защитник Барселоны Жерар Пике и вингер клуба Усман Дембеле присоединятся к протестам в Каталонии.

Защитник Барселоны Жерар Пике и вингер клуба Усман Дембеле присоединятся к протестам в Каталонии. Об этом сообщает АS.

По информации источника, футболисты не приедут на завтрашнюю тренировку Барселоны в знак уважения бастовавшим.

Пока неизвестно, будут ли игроки на самой акции. Жерар Пике, например, с 2010 года выступает за сборную Каталонии. На его счету уже 10 матчей за команду.

Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо

Пике и Дембеле пропустят выездной матч 9-го тура Ла Лиги с Эйбаром, который состоится 19 октября. У защитника перебор желтых карточек, а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Каталония, Жерар Пике, Новости футбола, Усман Дембеле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
02 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
03 ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
04 Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
05 Лидер Динамо вылетел до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь