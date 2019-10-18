Де Хеа намерен сыграть с Ливерпулем

Новости спорта:Давид Де Хеа надеется, что сможет восстановиться к матчу чемпионата против Ливерпуля.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа надеется, что сможет восстановиться к матчу чемпионата против Ливерпуля, сообщает The Times.

Испанец повредил пах в матче за национальную сборную, но рассчитывает вовремя встать на ноги с принципальному к матчу в воскресенье. Ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает появления Де Хеа в заявке.

В списке травмированных игроков Красных дьяволов испанский голкипер присоединился к полузащитнику Полю Погба, нападающим Антони Марсьялю и Мэйсону Гринвуду, а также защитникам Аарону Уан-Биссаке, Люку Шоу, Филу Джонсу и Эрику Байлли.

Матч между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем состоится в воскресенье, 20 октября, в 18:30 по киевскому времени.