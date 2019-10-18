Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ

Новости спорта:В рамках 11-го тура первенства Украины по футболу Шахтер встретится с Колосом.

Сегодня, 18 октября, поединком в Харькове между Шахтером и Колосом открывается программа 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Шахтер - Колос

Пятница, 18 октября. Начало матча - 19:00.

Стадион ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Главный арбитр - Ярослав Козик.

Донецкий Шахтер с десятью победами в десяти матчах является безоговорочным лидером первенства Украины. Отрыв "горняков" от ближайшего преследователя составляет 10 очков. Задача команды Каштру безусловно продлить свою победную серию, но позволит ли им легко это сделать их соперник, это покажет уже сама игра.

Колос относительно неплохо выступает в текущем сезоне УПЛ и имеет в своем активе 14 набранных баллов, после 10 сыгранных туров и шестую позицию в турнирной таблице соответственно.

Это будет первая официальная встреча Шахтера с Колосом, так как команда и Коваливки играет свой дебютный сезон в элитном дивизионе.

Прогнозы букмекеров на этот матч следующие: победа Шахтера - 1.10, ничья - 9.25, победа Колоса - 20.00.

Посмотреть матч в прямом эфире на ТВ все желающие смогут на телеканале Футбол 1. Начало поединка в 19:00 по киевскому времени.