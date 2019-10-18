Айнтрахт Ф - Байер: прогнозы букмекеров на матч 8-го тура Бундеслиги

Новости спорта:Букмекеры определили фаворита стартового поединка восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Сегодня, 18 октября, поединком во Франкфурте между Айнтрахтом и Байером открывается программа восьмого тура первенства Германии по футболу.

Айнтрахт Ф - Байер

Пятница, 18 октября. Начало матча - 21:30.

Стадион "Коммерцбанк Арена", Франкфурт. Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Главный арбитр - Кристьян Дингерт.

Айтрахт и Байер являются на данный момент соседями в турнирной таблице. У представителей Леверкузена в активе 14 баллов и седьмая строчка после 7 туров Бундеслиги, у Айнтрахта в свою очередь 11 очков и 9 позиция.

Перед стартом Бундеслиги и Айнтрахт и Байер называли одними из главных претендентов как минимум на место в Лиге чемпионов, однако оба клуба синхронно провалили старт чемпионата. Нестабильная игра обороны обеих команд не позволяет им добиваться нужных результатов.

Противостояние Айнтрахта и Байер - поединок равных команд. Это отображается и в коэффициентах букмекеров на данный поединок. Средние коэффициенты следующие: победа Айнтрахта - 2.80, ничья - 3.70, победа Байера - 2.40.

Стоит отметить, что последний поединок этих команд был сыгран пятого мая и завершился крупной победой Байера со счетом 6:1! Вообще противостояния этих команд зачастую очень веселые и, как правило, меньше трех голов в матчах этих команд бывает редко забито.

Посмотреть матч Айнтрахт Ф - Байер в прямом эфире все желающие могут на телеканале Футбол 1. Начало трансляции в 21:30 по киевскому времени.