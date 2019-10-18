Директор МЮ рассказал, почему не планирует увольнять Сульшера

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер имеет доверие со стороны руководства клуба.

Директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пока не собирается увольнять Оле Гуннара Сульшера и доверяет главному тренеру.

- Видение Сульшера точно соответствует трем нашим целям: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи. В прошлом сезоне АПЛ выпускники нашей академии провели больше всех минут на поле. Мы все должны гордиться, что значительные инвестиции, вложенные в нашу академию, теперь приносят плоды.

Выступление "МЮ" в середине прошлого сезона, когда команду принял Оле, больше всего соответствует тому, чего мы хотим достичь. Мы увидели быструю, подвижную игру – четкое воплощение стиля и философии тренера.

Сульшер также восстановил дисциплину в команде, чего нам, пожалуй, не хватало в последние годы. Он строит команду, которая уважает историю клуба. Команду, где игроки упорно работают и уважают своих партнеров. Никто не может быть больше, чем клуб, – цитирует Вудворда Manchester Evening News.