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Директор МЮ рассказал, почему не планирует увольнять Сульшера

Директор МЮ рассказал, почему не планирует увольнять Сульшера
11:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер имеет доверие со стороны руководства клуба.

Директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пока не собирается увольнять Оле Гуннара Сульшера и доверяет главному тренеру.

- Видение Сульшера точно соответствует трем нашим целям: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодежи. В прошлом сезоне АПЛ выпускники нашей академии провели больше всех минут на поле. Мы все должны гордиться, что значительные инвестиции, вложенные в нашу академию, теперь приносят плоды.

Выступление "МЮ" в середине прошлого сезона, когда команду принял Оле, больше всего соответствует тому, чего мы хотим достичь. Мы увидели быструю, подвижную игру – четкое воплощение стиля и философии тренера.

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Сульшер также восстановил дисциплину в команде, чего нам, пожалуй, не хватало в последние годы. Он строит команду, которая уважает историю клуба. Команду, где игроки упорно работают и уважают своих партнеров. Никто не может быть больше, чем клуб, – цитирует Вудворда Manchester Evening News.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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