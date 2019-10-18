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Боруссия Д - Боруссия М: прогнозы букмекеров на матч 8-го тура Бундеслиги

Боруссия Д - Боруссия М: прогнозы букмекеров на матч 8-го тура Бундеслиги
11:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В центральном матче восьмого тура Бундеслиги встретятся Боруссия Дортмунд и Боруссия Менхенгладбах.

Дортмундская Боруссия примет Боруссию из Менхенгладбаха в субботу, 19-го октября, в матче восьмого тура чемпионата Германии на стадионе Сигнал Идуна Парк.

После семи туров Боруссия Менхенгладбах лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 16 очков. Дортмундская Боруссия занимает восьмую строчку, набрав 12 баллов.

Букмекеры, несмотря на турнирное положение и форму команд в этом сезоне, фаворитом считают дортмундскую Боруссию. Так, букмекеры из William Hill принимают ставки на триумф дортмундцев с коэффициентом 1.47, а на гостей - 6.00. Ничью здесь оценили в 5.00.

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Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Боруссии Д - 1.44, победа Боруссии М - 6.50, ничья - 5.00.

Отметим, матч Боруссия Д - Боруссия М начнется 19-го октября в 19:30 по киевскому времени.

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