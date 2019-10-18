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Комитет УЕФА запретил фанатам Аякса посещать матч с Челси

Комитет УЕФА запретил фанатам Аякса посещать матч с Челси
11:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Амстердамский Аякс будет играть поединок Лиги чемпионов против лондонского Челси без поддержки своих фанатов.

Болельщикам амстердамского «Аякса» запрещено посещение матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Такое решение контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял в связи с неподобающим поведением голландских болельщиков в гостевом матче 1-го тура с «Валенсией» (3:0).

УЕФА также оштрафовал «Аякс» на € 50 тыс. за поведение фанатов. Кроме того, клуб оштрафован на € 18 тыс. за ненадлежащее поведение игроков, которые в матче с «Валенсией» получили шесть жёлтых карточек.

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Матч «Челси» — «Аякс» состоится 5 ноября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В 3-м туре клубы сыграют в Амстердаме.

«Аякс», набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы Н. «Челси» (3) — на 3-м месте.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
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