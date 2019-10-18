"Если он нам понадобится, мы его используем": Эмери - о ситуации с Озилом

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери прокомментировал слова Месута Озила, который высказывал свое недовольство положением в клубе.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о планах на будущее и прокомментировал слова Месута Озила, который считает себя "козлом отпущения" в команде.

- Ищем лучший способ быть конкурентоспособными, чтобы играть в каждом матче, демонстрируя свои лучшие качества и менталитет.

Озил важен для нас. Иногда футболист может играть важную роль на поле, иногда — на скамейке запасных, а иногда — готовясь к следующей встрече. Это наш подход. Именно так мы хотим работать с 25 игроками в команде.

Всё это относится и к Месуту. В течение последних трёх недель он работает, чтобы стать лучше. Если он нам понадобится, мы будем использовать его на поле, - сказал Эмери.