Скачать
Пятница, 18.10.2019
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

"Если он нам понадобится, мы его используем": Эмери - о ситуации с Озилом

"Если он нам понадобится, мы его используем": Эмери - о ситуации с Озилом
12:44 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери прокомментировал слова Месута Озила, который высказывал свое недовольство положением в клубе.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о планах на будущее и прокомментировал слова Месута Озила, который считает себя "козлом отпущения" в команде.

- Ищем лучший способ быть конкурентоспособными, чтобы играть в каждом матче, демонстрируя свои лучшие качества и менталитет.

Озил важен для нас. Иногда футболист может играть важную роль на поле, иногда — на скамейке запасных, а иногда — готовясь к следующей встрече. Это наш подход. Именно так мы хотим работать с 25 игроками в команде.

Айнтрахт Ф - Байер: прогнозы букмекеров на матч 8-го тура Бундеслиги

Всё это относится и к Месуту. В течение последних трёх недель он работает, чтобы стать лучше. Если он нам понадобится, мы будем использовать его на поле, - сказал Эмери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
02 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
03 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
04 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
05 Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь