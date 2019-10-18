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"Нам нечего терять": Ван Дейк о чемпионской гонке в АПЛ

"Нам нечего терять": Ван Дейк о чемпионской гонке в АПЛ
14:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал чемпионскую гонку Ливерпуля в АПЛ.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Не думаю, что „Ливерпулю“ есть что терять. Чемпионом является «Манчестер Сити», они защищают свой титул, а мы хотим его получить.

Давление усиливается, но оно исходит от средств массовой информации. Им нравится нагнетать обстановку, а мы должны иметь с этим дело. Я не против, так как не думаю о том, что говорят другие люди. Я просто хочу выигрывать каждый следующий матч.

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Нам нужно получать удовольствие от того, что мы на вершине Премьер-лиги. Но осталось ещё так много матчей до конца сезона, поэтому пока рано думать о титуле.

Я не смотрю матчи «Манчестер Сити», но у меня есть семья и друзья, которые сообщают мне их результаты. Особенно много сообщений я получил, когда они проиграли «Вулверхэмптону». Впрочем, по опыту прошлого сезона мы узнали, что нам не нужно смотреть на остальных до конца сезона. Пока у нас всё хорошо, но «Манчестер Сити» определённо не уходит из чемпионской гонки", — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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