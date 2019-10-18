Лэмпард рассказал об общении с Моуриньо

Новости спорта:Нынешний наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард рассказал об общении с португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что он поддерживает отношения с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью. По словам Лэмпарда, его не задевает критика со стороны португальца.

«Мы переписываемся с Жозе время от времени. В начале сезона мы с ним немного общались, например, обсудили матч с „Манчестер Юнайтед“. Это была нормальная беседа.

Я работаю главным тренером уже на протяжении некоторого времени, поэтому понимаю, что о некоторых вещах стоит поговорить. У меня хорошие отношения с Моуринью.

Мой самый большой критик во время матчей — это мой папа. Он немного староват, но я не против послушать его», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.

«Челси», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.