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Ван Дейк: Матч Ливерпуля и МЮ является большим только для фанатов

Ван Дейк: Матч Ливерпуля и МЮ является большим только для фанатов
14:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящую дуэль Ливерпуля против Манчестер Юнайтед.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк рассказал о задачах команды на сезон накануне матча с Манчестер Юнайтед

"Давление возрастает, это идет от СМИ. Они любят оказывать на нас давление, нужно с этим смириться. Я не возражаю, просто хочу побеждать в каждом следующем матче. У нас есть задачи на этот сезон, и мы надеемся, что сможем выиграть АПЛ.

Манчестер Юнайтед находится не в лучшей форме, им иногда не хватает уверенности. Они хотят реабилитироваться во встрече с нами, но мы об этом знаем. Мы будем сражаться на каждом участке поля и попытаемся привезти три очка в Ливерпуль.

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Это большой матч, но скорее для болельщиков. Думаю, любая игра в Лиге чемпионов важнее этой", – рассказал ван Дейк в интервью Sky Sports.

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль в 9-м туре АПЛ состоится на Олд Траффорд в воскресенье, 20 октября.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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