Скачать
Пятница, 18.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Наставник Аталанты: Матч с Ман Сити в ЛЧ будет веселым

Наставник Аталанты: Матч с Ман Сити в ЛЧ будет веселым
14:21 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий поединок Аталанты против Манчестер Сити.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити», безусловно, способен выиграть Лигу чемпионов. Что касается нашего предстоящего матча, то когда играешь против лучших тебе нечего терять, от этого игра проходит еще веселее.

Сейчас мы вновь идем на третьем месте в Серии А. «Аталанта» уже несколько лет добивается хороших результатов, этот энтузиазм помогает нам становиться все лучше и лучше. У нас замечательный состав.

"Если он нам понадобится, мы его используем": Эмери - о ситуации с Озилом

Теперь впереди у нас сложная серия игр: против «Лацио», «Наполи» и «Сампдории» в гостях, две встречи с «Манчестер Сити», домашние матчи с «Кальяри» и «Удинезе».

Агент Гаттузо: Дженнаро хотел подписать в Милан легенду Баварии, но его уволили

Хорошо, что мы наконец-то можем играть на своем домашнем стадионе после реконструкции. Самое прекрасное, это видеть как наши болельщики празднуют гол на трибунах. Нам повезло, что мы забиваем много голов в этом сезоне, поэтому часто наблюдаем радость фанатов, а гол Гозенса перед сектором ультрас был очень эмоциональным», – рассказал Гасперини.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
02 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
03 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
04 Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
05 Свитолина прокомментрировала поражение на Кубке Кремля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь