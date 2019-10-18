Наставник Аталанты: Матч с Ман Сити в ЛЧ будет веселым

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий поединок Аталанты против Манчестер Сити.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити», безусловно, способен выиграть Лигу чемпионов. Что касается нашего предстоящего матча, то когда играешь против лучших тебе нечего терять, от этого игра проходит еще веселее.

Сейчас мы вновь идем на третьем месте в Серии А. «Аталанта» уже несколько лет добивается хороших результатов, этот энтузиазм помогает нам становиться все лучше и лучше. У нас замечательный состав.

Теперь впереди у нас сложная серия игр: против «Лацио», «Наполи» и «Сампдории» в гостях, две встречи с «Манчестер Сити», домашние матчи с «Кальяри» и «Удинезе».

Хорошо, что мы наконец-то можем играть на своем домашнем стадионе после реконструкции. Самое прекрасное, это видеть как наши болельщики празднуют гол на трибунах. Нам повезло, что мы забиваем много голов в этом сезоне, поэтому часто наблюдаем радость фанатов, а гол Гозенса перед сектором ультрас был очень эмоциональным», – рассказал Гасперини.