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Тренер Аталанты выразил недовольство частыми паузами на матчи сборных

Тренер Аталанты выразил недовольство частыми паузами на матчи сборных
19:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прокомментировал участие своих игроков в товарищеских матчах национальных сборных.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своим мнением о международных перерывах после травмы нападающего сборной Колумбии Дувана Сапаты.

"Я видел инцидент с участием Сапаты и уже тогда понял, что он получил серьезный удар. Матчи национальных команд обходятся нам дорого.

Для футболистов нет смысла ездить по всему миру и играть товарищеские матчи, которые не имеют никакого значения. Они получают огромную нагрузку в течение 12-13 дней без каких-либо целей. В некоторых случаях эти матчи никто не смотрит.

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Надеюсь, что эта ситуация изменится. Нельзя останавливать чемпионаты и кубки три раза в течение трех месяцев", – приводит слова Гасперини портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Сапата пропустит из-за травмы минимум на три недели.

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
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