УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины

Новости спорта:УЕФА считает форварда лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко ключевым игроком национальной сборной Украины.

Сборная Украины стала одной из шести команд, которые сумели гарантировать себе выход на чемпионат Европы за месяц до завершения квалификации.

Официальный сайт УЕФА выпустил специальный материал, в котором представил все эти сборные. Про Украину писали следующее.

Результаты в группе: М7 В6 Н1 П0 ГЗ15 ГП2

Лучший бомбардир: Виктор Цыганков, Руслан Малиновский, Роман Яремчук (3)

Выступления на чемпионатах Европы: групповой этап (2012, 2016)

Тренер: Андрей Шевченко

Блестящий нападающий, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА 2003 года и Золотой мяч 2004 года. Шевченко остается пятым в общем зачете лучших бомбардиров клубных соревнований УЕФА с 67 голами.

Ключевой игрок: Андрей Ярмоленко

Лучший бомбардир из действующих игроков сборной Украины с 36 голами (только у Шевченко больше — 48). Ярмоленко снова "в огне" после возвращения на поле после тяжелой травмы.

За кем нужно следить: Виктор Цыганков

У 21-летнего вингера жесткая конкуренция, поскольку Ярмоленко и Марлос также играют на его родной позиции, но он продолжает быть важной частью национальной сборной.

Что нужно знать:

Это первый раз, когда Украина получила путевку на ЕВРО напрямую, ранее они выступили в качестве хозяев в 2012 году и после победы над Словенией в плей-офф в 2016.

Напомним, что сборная Украины гарантировала себе первое место в группе.