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Игрок Челси: Лэмпард - был умным игроком

Игрок Челси: Лэмпард - был умным игроком
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Виллиан рассыпался в комплиментах своему нынешнему наставнику.

Бразильский игрок «Челси» Виллиан поделился мнением о главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде.

«Он был умным игроком, одним из лучших на своей позиции. Он был игроком высокого уровня. Когда видишь игроков вроде него, то можешь сказать, что, возможно, в будущем он может стать тренером, и теперь он здесь с нами!Немного странно, что теперь он — мой тренер, но я очень рад снова работать с ним. Он придал мне уверенности в игре. Он хочет, чтобы я был счастлив.

Частично своей игрой, которую я показал в последних двух матчах, я обязан ему. Он всегда говорит мне: «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Вот почему я сыграл именно так», — считает Виллиан.

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После 8-ми сыгранных туров «Челси» занимает 5-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков.

 

 

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Виллиан, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола.
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