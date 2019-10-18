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Наставник Манчестер Юнайтед: У нас есть план

Наставник Манчестер Юнайтед: У нас есть план
15:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал планы на трансферное окно.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что у него все под контролем, и у него есть план на будущие трансферные окна.

"У нас есть план. Мы приняли некоторые решения, который могут негативно влиять на нас в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе — они принесут пользу. Это часть плана.

"Но результаты — это всегда главное, и мы должны быстрее двигаться вперед. Я уверен, что мы доберемся до вершины".

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"Но также у нас есть планы для следующего трансферного окна и летнего межсезонья", — цитирует Сульшера Goal.

Ранее сообщалось, что норвежского специалиста в Юнайтед вскоре может заменить Массимилиано Аллегри.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер.
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