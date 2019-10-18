Перенос Эль-Класико: Барселона опубликовала официальное заявление

Новости спорта:Поединок Барселоны и Реала запланированный на 21-е октября решили перенести из-за беспорядков в Каталонии.

Официальный сайт Барселоны опубликовал заявление, в котором было предложено перенести поединок против мадридского Реала на 18 декабря.

Известно, что первое Эль-Класико текущего сезона должно было состоятся 26-го октября на Камп Ноу, но Королевская испанская федерация футбола решила отменить встречу в этот день из-за протестов в столице Каталонии.

Ранее испанские СМИ сообщали, что мадридцы также не против провести поединок 18 декабря, но клубам не удается достичь соглашения с Ла Лигой и телетрансляторами.

Также известно, что Специальный комитет по проведению соревнований дал всем сторонам время до 10:00 по местному времени понедельника, чтобы договориться о новой дате.