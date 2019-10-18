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Трехкратный обладатель Кубка Италии объявлен банкротом

Трехкратный обладатель Кубка Италии объявлен банкротом
16:27 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый итальянский футбольный клуб был объявлен банкротом.

Как сообщают итальянские источники информируют, футбольный клуб "Палермо" признан банкротом решением городского суда столицы Сицилии. Таким образом, легендарные футбольные "розово-черные" или "орлы" прекратили свое существование.

Как отмечается, кредиторам была предложена единовременная сумма в десять миллионов евро в обмен на отсрочку процедуры банкротства, но указанной суммы оказалось недостаточно.

В последнее время "Палермо" выступал в серии В и в прошлом сезоне вошел в зону плей-офф за повышение в классе по итогам первенства, но был лишен решением суда 20 очков из-за обвинений владельцев в отмывании денег.

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Минувшим летом команда не была допущена к первенству серии В в новом сезоне из-за обилия долгов и лишена профессионального статуса.

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Футбол, Чемпионат Италии, ФК Палермо, Новости футбола.
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