Трехкратный обладатель Кубка Италии объявлен банкротом

Новости спорта:Именитый итальянский футбольный клуб был объявлен банкротом.

Как сообщают итальянские источники информируют, футбольный клуб "Палермо" признан банкротом решением городского суда столицы Сицилии. Таким образом, легендарные футбольные "розово-черные" или "орлы" прекратили свое существование.

Как отмечается, кредиторам была предложена единовременная сумма в десять миллионов евро в обмен на отсрочку процедуры банкротства, но указанной суммы оказалось недостаточно.

В последнее время "Палермо" выступал в серии В и в прошлом сезоне вошел в зону плей-офф за повышение в классе по итогам первенства, но был лишен решением суда 20 очков из-за обвинений владельцев в отмывании денег.

Минувшим летом команда не была допущена к первенству серии В в новом сезоне из-за обилия долгов и лишена профессионального статуса.