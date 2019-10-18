Легендарный футболист хочет стать тренером испанского клуба

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Экс-игрок "Барселоны" и сборной Камеруна Самюэль Это'О расказал, что в будущем может возглавить "Мальорку".

За испанский клуб форвард выступал с 2000 по 2004 год, ранее он уже заявлял о намерении начать тренерскую карьеру.

"Я достиг топ-уровня в "Мальорке". Мы были группой простых парней, которые конкурировали с великими командами вроде "Реала" и "Барселоны". И мы добивались успехов, мы гордились тем, что носили нашу форму и представляли наш остров.

Я жду новых вызовов. Мне нравится футбол, я хочу однажды стать тренером на высшем уровне. Это может стать "Мальорка" или другая команда. Я побеждал как игрок, а сейчас хочу делать то же самое как тренер, - цитирует AS Это'О.