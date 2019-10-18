Перенос Эль-Класико: Реал выступил с официальным заявлением

Новости спорта:Поединок Барселоны против мадридского Реала, который должен был состояться 26-го октября отменили из-за беспорядков в Каталонии.

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте выступил за проведение матча 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» 18 декабря.

Ранее с аналогичной инициативой выступил каталонский клуб. «Сливочным» и сине-гранатовым было выделено три дня на переговоры о дате проведения матча.

Изначально матч «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября, однако затем встреча оказалась под угрозой срыва. В настоящее время в Барселоне проходят протестные акции, связанные с решением испанского суда приговорить лидеров Каталонии к тюремным срокам за организацию референдума и митингов за отделение от Испании в 2017 году.

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место. В восьми турах «сливочные» набрали 18 очков. У «Барселоны» — на 2 очка меньше, сине-гранатовые занимают второе место.