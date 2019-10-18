Лэмпард подтвердил, что у лидера Челси травма

Новости спорта:Лэмпард заявил, что Канте не сможет сыграть в ближайшем матче за Челси.

На предматчевой пресс-конференции тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что Канте получил травму паха во время пребывания в расположении сборной Франции, отмечает клубная пресс-служба.

"Нет, Н'Голо не готов, – ответил Лэмпард, когда его спросили о травмированных в составе. – У него появилась небольшая проблема с пахом во время разогрева перед первым матчем за сборную Франции, он вернулся к нам только после второй игры, и к игре в субботу он не готов".

Лэмпард выразил некоторую досаду в связи с недопониманием во время переговоров с представителями французской сборной по поводу травмы полузащитника, заявив, что он мог бы вернуться в Кобхэм пораньше, чтобы заняться лечением.

"Перед перерывом на матчи сборных Дидье Дешам, как я слышал, немного пошутил насчёт Оли Жиру, что было довольно забавно, и я это понимаю, поскольку у всех нас есть собственные проблемы с выбором состава", – сказал Лэмпард.