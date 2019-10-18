Ливерпуль продлил основного защитника

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Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип подписал новый контракт с английским клубом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Соглашение рассчитано на пять лет, контракт истечёт летом 2024 года.

Матип выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, когда он перешёл в английский клуб из «Шальке-04». За это время он провёл 107 матчей за мерсисайдцев.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал подписание Матипа в качестве свободного агента одним из лучших трансферов команды за все годы работы немецкого специалиста. Матип сейчас является основным защитником «Ливерпуля», он играет в паре с Вирджилом ван Дейком.

В сентябре камерунец был признан лучшим игроком месяца в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов.