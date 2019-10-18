Барселона нацелилась на молодых талантов Милана и Лилля

Новости спорта:Барселона активно ищет замену Луису Суаресу.

Селекционная служба Барселоны продолжает работать над поисками футболистов на позицию центрального нападающего, который в будущем смог бы стать заменой Луису Суаресу.

Каталонцы следят за Донниэлом Маленом из ПСВ, а также их интересуют Рафаэль Леау из Милана и Виктор Осимхен из Лилля.

Контракт 20-летнего Леау с "россонери" рассчитан до 2024 года, а его рыночная стоимость составляет 22 млн евро. В текущем сезоне португалец отыграл 5 матчей, отметившись по 1 разу голом и ассистом.

Соглашение Осимхена с Лиллем также имеет срок до 2024 года. По данным Transfermarkt, цена 20-летнего нигерийцы — 13 млн евро. В нынешней кампании игрок провел 11 матчей, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи