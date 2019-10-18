Хачериди может пополнить топ-клуб Серии А

Новости спорта:Евгений Хачериди может перейти в Лацио.

Итальянское издание La Lazio Siamo Noi составило список футболистов, которые могут усилить Лацио. В перечень вошел украинский защитник Евгений Хачериди, ныне находящийся в статусе свободного агента.

Кроме бывшего центрбека Динамо, СМИ предлагает Лацио обратить внимание на Ивана Стринича, Златана Ибрагимовича, Мартина Ульссона, Джо Ледли, Лукаса Силву, Вильфрида Бони и Хатэма Бен Арфа.

Что касаться плюсов Хачериди, то La Lazio Siamo Noi отметили его антропометрию, в частности – высокий рост (198 см). Кроме этого, журналисты вспомнили успешный период выступлений Евгения за Динамо и обратили внимание на прогресс сборной Украины, за которую центрбек в свое время играл.

Добавим, что последним клубом Евгения Хачериди был ПАОК, куда он перешел прошлым летом из киевского Динамо. В настоящее время футболист находится в поисках нового клуба.