Пол Скоулз назвал свою причину с чего начался провал МЮ

Новости спорта:Пол Скоулз считает, что стагнация МЮ началась уже давно.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о проблемах «красных дьяволов». По мнению Скоулза, первыми признаками надвигающегося кризиса стали трансферы Дэвида Мойеса, который пригласил в клуб Хуана Мату и Маруана Феллайни.

«Если посмотреть на то, что происходило пять-шесть лет назад, когда клуб покинул сэр Алекс Фергюсон, единственным, кто заслуживал похвалы, был Дэвид Гилл. Он был человеком футбола. После того как ушёл он и сэр Алекс, всё стало сложно.

Я думаю, что первыми тревожными знаками стали трансферы Маты и Феллайни в эпоху Дэвида Мойеса, за которых заплатили около £70 млн. Они хорошие футболисты в своём роде, но мне не кажется, что они подходят «Манчестер Юнайтед».

На мой взгляд, сэр Алекс или Дэвид Гилл никогда не подписали бы таких футболистов. Мне кажется, что сейчас «Манчестер Юнайтед» испытывает такие проблемы, потому что клуб покупал не тех футболистов, которые подходят «МЮ». Сейчас у Уле-Гуннара Сульшера есть возможность всё исправить», — цитирует Скоулза BBC.