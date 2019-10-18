Скачать
Пятница, 18.10.2019
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Заря - Десна: анонс центрального матча 11-го тура УПЛ
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
Шахтер - Колос: где и когда смотреть матч 11-го тура УПЛ
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Шахтер не оставил шансов Колосу

Шахтер не оставил шансов Колосу
20:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер уничтожил Колос в 11-м туре УПЛ.

В матче-открытии 11-го тура УПЛ сошлись лидер и прошлогодний чемпион Шахтер и новичок лиги Колос. Многие ожидали, что Шахтер добудет легкие очки, стоит признать, что именно так и произошло.

Шахтер - Колос 6:0

Голы: Мораес 5 и 61, Коноплянка 26, Додо 31, Тайсон 43 и 45

Шахтер: Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Патрик, Коваленко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес

Колос: Яшков, Мигунов, Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин, Костышин, Нехтий, Рябов, Милько

Хачериди может перейти в Лацио

Каштру в этом матче использовал весьма непривычный состав, тем не менее, это не помешало Шахтеру с первых секунд завладеть инициативой на поле ОСК "Металист".

Уже не 5-й минуте лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес открыл счет, спустя 20 минут дебютный гол за донецкий клуб забил Евгений Коноплянка, перешедший летом из Шальке. На этом номинальные хозяева не остановились. Сначала Додо сделал счет три ноль, а под занавес второго тайма Тайсон оформил дубль.

Барселона активно ищет замену Суаресу

Второй тайм прошел в более спокойном темпе. Шахтер забил ещё один гол, вновь отличился Мораес. 

Стоит отметить, что Колос не заслуживал такое поражение. Игроки Костышина сумели нанести 5 ударов в створ ворот и подать 5 угловых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, ФК Колос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернулся в расположение Динамо
02 "Путин - плохой, очень плохой": экс-вратарь сборной Украины
03 Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
04 УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
05 Легендарного Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь