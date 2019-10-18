Шахтер не оставил шансов Колосу

Новости спорта:Донецкий Шахтер уничтожил Колос в 11-м туре УПЛ.

В матче-открытии 11-го тура УПЛ сошлись лидер и прошлогодний чемпион Шахтер и новичок лиги Колос. Многие ожидали, что Шахтер добудет легкие очки, стоит признать, что именно так и произошло.

Шахтер - Колос 6:0

Голы: Мораес 5 и 61, Коноплянка 26, Додо 31, Тайсон 43 и 45

Шахтер: Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Патрик, Коваленко, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес

Колос: Яшков, Мигунов, Сахневич, Парамонов, Смирный, Волков, Ильин, Костышин, Нехтий, Рябов, Милько

Каштру в этом матче использовал весьма непривычный состав, тем не менее, это не помешало Шахтеру с первых секунд завладеть инициативой на поле ОСК "Металист".

Уже не 5-й минуте лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес открыл счет, спустя 20 минут дебютный гол за донецкий клуб забил Евгений Коноплянка, перешедший летом из Шальке. На этом номинальные хозяева не остановились. Сначала Додо сделал счет три ноль, а под занавес второго тайма Тайсон оформил дубль.

Второй тайм прошел в более спокойном темпе. Шахтер забил ещё один гол, вновь отличился Мораес.

Начинаем второй тайм! Продолжайте в том же духе, парни! Сколько еще голов будет забито в матче #ШахтерКолос? Следите в нашем матч-центре: https://t.co/AU6mpybaDz. pic.twitter.com/2Hm7cz2D6v — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 18 октября 2019 г.

Стоит отметить, что Колос не заслуживал такое поражение. Игроки Костышина сумели нанести 5 ударов в створ ворот и подать 5 угловых.