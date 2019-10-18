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Гавранчич рассказал, какой клуб ему напоминал "золотое" Динамо

Гавранчич рассказал, какой клуб ему напоминал "золотое" Динамо
22:15 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Горан Гавранчич считает, что Барселона 5-летней давности была улучшенной версией Динамо Лобановского.

Бывший защитник "Динамо" Горан Гавранчич вспомнил былое.

– Ты переходил в киевское "Динамо", которое гремело в Европе. С каким современным клубом смог бы сравнить ту команду Лобановского?

– "Барселона", однозначно. Я не сильно слежу за современным футболом. Но "Барса" пятилетней давности очень напоминала мне то "Динамо", она была лидером. Мы сейчас говорим о том Киеве, который играл в полуфинале Лиги чемпионов. Тренер Лобановский – Великий человек! Я переходил в команду-мечту, которую боялись в Европе.

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С шикарной базой, всеми необходимыми условиями. Это была награда, которую я получил за усердную работу в Сербии. В своё время, меня хотели купить клубы Германии, но я не хотел уходить из "Динамо". Хотя, скажу честно, привыкнуть к нагрузкам Лобановского мне было очень трудно.

Потом, спустя несколько лет, ты вспоминаешь эти нагрузки, когда выходишь на поле против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, где играет Роналдо, Фигу, Зидан, Рауль... И к 20-й минуте счёт уже 2:0 в нашу пользу. Тогда все трудности кажутся наслаждением.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, УПЛ, Горан Гавранчич.
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