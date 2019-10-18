Месси не хочет подписывать пожизненный контракт с Барселоной

Новости спорта:Лионель Месси не горит желанием связывать себя с Барселоной пожизненным договором.

Уже давно в СМИ появилась информация, что "Барселона" намерена предложить новый "пожизненный" контракт Лео Месси. Однако сам аргентинец не планирует его подписывать.

"Это правда, "Барселона" предложила мне пожизненный контракт. Но я не хочу, чтобы лишь он связывал меня с клубом.

Я хочу продолжать играть на высоком уровне и бороться за трофеи. Хочу на всю жизнь остаться в "Барселоне", но не по контракту", - цитирует аргентинца AS.

Месси с 2004 года играет за первую команду клуба. За эти годы он провел в футболке каталонской команды 746 матчей и забил 639 голов.