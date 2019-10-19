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Месси оценил вероятность возвращения Неймара в Барселону

Месси оценил вероятность возвращения Неймара в Барселону
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Капитан "сине-гранатовых" считает, что осуществить возвращение бразильца будет сложно.

Нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси высказался о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в стан "сине-гранатовых". Аргентинский футболист признался, что осуществить трансфер скандального бразильца будет сложно из-за нежелания определенных людей из каталонского клуба.

"Вернуть его будет тяжело. Во-первых, из-за того, что его уход из Барселоны было трудно представить. Во-вторых, из-за того, как он уходил. Есть люди, члены клуба, которые не хотят, чтобы он возвращался.

Со спортивной точки зрения Ней – один из лучших в мире, но я понимаю и все остальные факторы", – сказал Месси в интервью радио Metro 95.1.

Месси не хочет подписывать пожизненный контракт с Барселоной

Напомним, Неймар выступал за Барселону в период с 2013 по 2017 год. Летом 2017 он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался подписывать Неймара из-за одержимости его отца деньгами.

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ПСЖ, ФК Барселона, Лионель Месси, Неймар, Футбол.
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